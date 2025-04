Strangola la moglie nel garage, 77enne arrestato per tentato omicidio

Dramma familiare a Peschiera, 77enne tenta di strangolare la moglie nel garage di casa: arrestato per tentato omicidio.

Cerca di strangolare la moglie nel garage di casa a Peschiera, 77enne arrestato per tentato omicidio. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 1 aprile, su segnalazione del 118 di Verona emergenza, i carabinieri di Peschiera del Garda sono intervenuti presso l’abitazione di due anziani coniugi del luogo, in quanto il marito, 77enne, aveva tentato di strangolare la moglie 72enne.

Giunti presso l’abitazione degli anziani coniugi, i carabinieri nel garage rinvenivano, riversa in terra, l’anziana donna e l’uomo in stato confusionale. L’uomo ammetteva spontaneamente di essere stato lui l’autore del tentato strangolamento. Nel frattempo giungevano anche i sanitari del 118 che immediatamente riuscivano a rianimare sul posto la donna per poi trasferirla d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Verona Borgo Trento dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di Vita.

Per quanto accaduto, i carabinieri di Peschiera del Garda, avvisato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Verona, hanno arrestato il 77enne per tentato omicidio e, su disposizione della predetta A.G., lo hanno tradotto presso il carcere di Verona Montorio.