Scontro tra auto e moto sul Garda, muore centauro di 66 anni

Scontro tra auto e moto sul Garda a Sirmione, muore 66enne.

Tragico scontro tra auto e moto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, sulle strade del lago di Garda, a Sirmione. Secondo quanto ricostruito intorno alle 13 i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via San Martino della Battaglia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco, ma purtroppo per il motociclista, un uomo di 66 anni, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Presente, per i rilievi, anche la polizia locale.