Verona, Roberto Rossetto è l’imprenditore dell’anno. Tutti i premiati

Fedeltà al lavoro, Verona premia i suoi eroi: Rossetto imprenditore dell’anno, riconoscimenti a innovatori e imprese storiche.

Verona ha premiato il suo imprenditore dell’anno: è Roberto Rossetto, a capo del Gruppo Alimentare Rossetto, attivo da 60 anni nella grande distribuzione. A lui è stato assegnato il riconoscimento Domus Mercatorum durante la 45esima edizione della cerimonia “Fedeltà al lavoro”, organizzata dalla Camera di Commercio di Verona. Rossetto è stato scelto per la sua visione imprenditoriale legata allo sviluppo del territorio, alla sostenibilità e alla cura verso clienti e dipendenti.

La cerimonia si è svolta il 4 aprile nella sede della Camera di Commercio. In totale sono stati consegnati 51 premi, tra cui riconoscimenti speciali, premi ai lavoratori con oltre 35 anni di attività e imprese storiche della provincia.

I riconoscimenti principali.

Premio Innovazione: all’azienda Ip Ingredients di Villafranca, che sviluppa ingredienti naturali innovativi per la salute e l’alimentazione.

Impresa Giovane: a Francesco Cristofoli, che ha modernizzato l’azienda agricola di famiglia con tecnologie sostenibili, e a Davide Garonzi, che ha trasformato la sua passione per la fotografia in un lavoro. Veronese all’estero: a Marco Livio Zambaldo, per il suo impegno professionale con il gruppo Calzedonia a New York.

Premi speciali.

Per lo sport: al Cus Verona per il progetto Baskin, basket inclusivo aperto a persone di tutte le abilità, età e generi. Sociale: alla Cooperativa Panta Rei, impegnata nel reinserimento lavorativo di persone con fragilità mentale.

Per la cultura: al rettore Pier Francesco Nocini, che ha fatto crescere l’Università di Verona anche a livello internazionale. Per lo spettacolo: al giovane cantautore Lorenzo Salvetti, promessa della musica italiana.

Premi “motu proprio”.

La Camera di Commercio ha inoltre conferito altri riconoscimenti su iniziativa diretta, all’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere per la valorizzazione del patrimonio culturale. A Oscar Furgeri, fondatore della Scuola Luniklef, per oltre 50 anni di formazione nel settore benessere. All’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, per il suo lavoro al servizio della salute dei cittadini veronesi. Agli ex membri di giunta Nicola Baldo, Giandomenico Franchini, Silvia Nicolis e Daniele Salvagno, per l’impegno a favore dello sviluppo economico del territorio.