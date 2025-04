Raffiche di vento a 70 all’ora, domenica chiudono tutti i parchi di Verona

Verona, il comune decide di chiudere tutti i parchi cittadini nella giornata di domenica per le forti raffiche di vento previste.

Vento troppo forte: il comune di Verona chiude tutti i parchi della città. Il Settore Strade e Giardini del Comune, in accordo con Amia, ha stabilito in via precauzionale per domenica 6 aprile, la chiusura di tutti i parchi e i parchi gioco cittadini a causa di previsioni di meteo avverso con forte vento e raffiche che potrebbero superare i 50 km/h con punte fino a 70 km/h.

“Come amministrazione, in condizioni come quelle previste per le prossime 48 ore, riteniamo opportuno tenere chiusi i parchi a tutela degli utenti”, spiega l’assessore a Strade e Giardini Federico Benini.