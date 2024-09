A Bussolengo la grande Festa di Fine Estate per salutare la bella stagione.

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre a Bussolengo un fine settimana ricco di eventi con la Festa di Fine Estate. Ci saranno l’open day della Scuola Civica Musicale e la Festa delle associazioni e del volontariato.

La festa si farà in piazzale Vittorio Veneto. Tre serate all’insegna della bella musica e del divertimento organizzate dalla Proloco di Bussolengo in collaborazione con l’associazione Scottish Birati. Oltre all’intrattenimento musicale ci saranno anche stand enogastronomici, aperti tutte le sere a partire dalle ore 19.

Programma.

Il weekend inizia venerdì 20 settembre alle ore 21:30 in piazzale Vittorio Veneto con lo spettacolo “Faccia da Max”, Tributo 883 & Max Pezzali. Evento creato da Andrea Cecconi, noto cantante padovano, vincitore dell’Oscar della musica Padovana 2020 e finalista a Tali e Quali Rai 1 2024.

Il divertimento continua sabato 21 settembre con l’open day alla Scuola Civica Musicale di Bussolengo, con il Corpo Bandistico Città di Bussolengo dalle ore 15 alle ore 18, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale. I visitatori potranno visitare la struttura della scuola e conoscere i corsi, i docenti, partecipare a lezioni aperte e a laboratori musicali. L’open day è aperto agli adulti così come ai più piccoli, per i quali sono stati organizzati due laboratori musicali di propedeutica alla musica.

Alle ore 21:30 sempre in piazzale Vittorio Veneto l’appuntamento è con la musica della cartoon band di Verona Poveri di Sodio. Un racconto sul valore di Jeeg Robot d’acciaio, le avventure di Sandokan e il coloratissimo mondo di Dragon Ball. Un viaggio nella memoria tra i funghetti della foresta dei Puffi e la famosa contea di Hazzard Riservata ai più coraggiosi anche una visita guidata alla Tana delle Tigri con Sailor Moon e le tre bellissime dagli occhi di gatto.

Il penultimo fine settimana di settembre si avvia a conclusione domenica 22 settembre con il Corpo Bandistico Città di Bussolengo che alle ore 11 sfilerà con le Associazioni per le vie del paese. Parte da via San Valentino davanti all’ex danese e proseguendo per via Mazzini, piazza 26 aprile, via Borgolecco per concludere in piazzale Vittorio Veneto, dove le associazioni e i volontari presenteranno le loro attività al pubblico.