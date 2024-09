Claudio Baglioni diventa architetto, iscritto all’Ordine di Verona

In attesa degli otto concerti in Arena, Claudio Baglioni è stato iscritto in questi giorni all’Elenco d’Onore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona. La motivazione? “Per aver progettato un palco molto particolare all’interno dell’Arena sul quale ha tenuto un concerto nel 2018”, come ha spiegato il presidente degli architetti veronesi Matteo Faustini.

Il quale si riferisce in particolare al “connubio perfetto che l’architetto Baglioni ha saputo fare nell’assoluto rispetto e valorizzazione del monumento principale di Verona, l’Arena, progettando un palco centrale e disponendo gli spettatori attorno alla struttura, a 360°. Per questo motivo abbiamo deciso di iscrivere l’architetto Claudio Baglioni nell’Albo d’onore dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona”.

Gli otto concerti in Arena.

Baglioni si esibirà all’Arena di Verona il 19-20-21-22 e 25-26-27-28 settembre con il suo tour “aTUTTOCUOREplus ultra”: 38 successi del suo infinito repertorio, brani-manifesto che sono entrati a far parte del linguaggio e della cultura italiani. Senza contare le coreografie, i 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, i movimenti scenici, i ballerini, i performer, le proiezioni e gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri.