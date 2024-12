Dicembre a Verona: tutti gli eventi per vivere la magia del Natale

Come trascorrere il mese di dicembre a Verona per vivere la magia del Natale: gli eventi.

A dicembre Verona si trasforma: le sue vie storiche si illuminano, l’atmosfera è quella del Natale, e tanti eventi animano la città e i dintorni. Ecco alcune delle attività perfette per chiunque voglia vivere il clima del Natale.

Banchetti di Santa Lucia.

Dal 10 al 13 dicembre, Piazza Bra e via Roma ospiteranno circa 200 banchi ricchi di dolci, prodotti tipici e idee regalo. Mercoledì 13, dalle 18:00 alle 19:30, Santa Lucia farà la sua comparsa insieme al fedele Gastaldo per salutare i più piccoli, regalare dolcetti e scattare foto ricordo sotto la stella davanti all’Arena.

Presepi dal Mondo.

La storica rassegna “Presepi dal Mondo” torna ad emozionare visitatori di tutte le età. Fino al 19 gennaio, questa mostra unica, inserita nel Guinness dei primati, celebra la Natività attraverso opere d’arte provenienti da ogni angolo del globo. Una tappa immancabile per chi cerca arte e tradizione natalizia. Il palazzo della Gran Guardia si conferma luogo ideale per questa esposizione, che ogni anno attira migliaia di visitatori. La mostra è aperta tutti i giorni fino al 19 gennaio 2025.

Magia di Natale a San Bonifacio.

Piazza Costituzione a San Bonifacio diventa un angolo incantato con una pista di pattinaggio, un grande albero di Natale e numerose casette di legno. Fino al 18 gennaio, tra luci scintillanti e musica, potrete gustare specialità dai food truck o partecipare alle tante attività per grandi e piccini.

A Bussolengo la “piazza di ghiaccio” illumina la magia del Natale.

A Bussolengo è arrivato il Natale: è stata infatti inaugurata nel pomeriggio di sabato, alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità del territorio, “Una piazza di ghiaccio… la nuova magia del Natale”, la rassegna di eventi natalizi che fino al 6 gennaio animerà le vie di Bussolengo con tantissimi appuntamenti per tutte le età.

Natale in Riva all’Adige: i “sapori” delle feste a Pescantina.

Dal 29 novembre al 6 gennaio, Pescantina si trasforma in un villaggio natalizio ricco di magia, sapori e divertimento con “Natale in Riva all’Adige”. La manifestazione, ospitata nella Piazza degli Alpini, offre un fitto calendario di appuntamenti enogastronomici e attività per tutti.

Mercatini di Natale a Verona.

I famosi Mercatini di Natale tornano nella nuova location di via Pallone, vicino all’Arena. Oltre alle tradizionali bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici, l’Area Ghiaccio in Piazza Sacco e Vanzetti offre divertimento per tutta la famiglia con piste di pattinaggio aperte fino al 16 febbraio.

Natale a Porta Palio.

L’8 dicembre, Porta Palio si anima con il Mercatino dell’Handmade: un’occasione per trovare regali unici e originali. Durante la giornata, si potrà partecipare a visite guidate gratuite di Porta Palio, giocare a giochi di società e gustare cibi e bevande calde.

Verona Christmas Run.

Il 15 dicembre, vestitevi da Babbo Natale e correte per le vie storiche della città. La Verona Christmas Run è l’evento perfetto per chi ama il Natale e vuole viverlo in modo sportivo e divertente, da soli o in compagnia di amici e famiglia.

Villaggio di Natale a Bovolone.

A pochi chilometri da Verona, il Villaggio di Natale a Bovolone offre un’esperienza magica fino al 24 dicembre. Ogni domenica, laboratori ed eventi coinvolgeranno grandi e piccoli, mentre il grande pupazzo di neve e gli elfi vi daranno un caloroso benvenuto davanti a Palazzo Corte Salvi.

A Campo di Brenzone la rassegna dei presepi.

Nel borgo medievale di Campo di Brenzone, prende il via oggi alle 14:30 la tradizionale rassegna dei presepi. La rassegna è aperta fino a metà febbraio, dando a tutti la possibilità di scoprire queste opere d’arte uniche.