Campo di Brenzone celebra la magia del Natale con la rassegna dei presepi

A Campo di Brenzone la magia del Natale prende il via con la mostra dei presepi.

Nel borgo medievale di Campo di Brenzone, prende il via oggi alle 14:30 la tradizionale rassegna dei presepi. Un evento che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia. L’inaugurazione sarà nella chiesetta di San Pietro in Vincoli con un’esposizione di circa cento presepi artigianali, realizzati con passione e cura.

Una tradizione che cresce nel tempo.

La rassegna, organizzata in collaborazione con la Fondazione Campo, guidata dal presidente Glauco Simonelli, è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della tradizione natalizia. I presepisti, provenienti da diverse regioni italiane, portano le loro interpretazioni uniche della Natività, contribuendo a rendere l’evento un’esplosione di creatività e cultura.

Negli ultimi anni, l’interesse per questa manifestazione è cresciuto in modo significativo: dai 20 mila visitatori degli esordi, si è arrivati a oltre 45 mila presenze nel 2023.

Non solo presepi.

Durante i fine settimana, il borgo si animerà con punti ristoro all’aperto, gestiti dalle associazioni locali. Questa iniziativa non solo offre un’accoglienza calorosa ai visitatori, ma rappresenta anche un’opportunità per le associazioni di autofinanziarsi, sostenendo così le loro attività.

Tra le realtà coinvolte nella raccolta fondi ci sono il Teatro degli Ulivi, gli Alpini, la Croce Bianca di Torri, l’AVIS, gli Amici della Biblioteca e i Pescatori di Santa Barbara.

Un percorso tra natura e spiritualità.

Visitare i presepi di Campo non è solo un’occasione per immergersi nello spirito del Natale, ma anche per godere della bellezza del paesaggio circostante. Il borgo è immerso tra uliveti e offre un’atmosfera incantata che unisce il fascino della natura alla magia delle feste.

Info.

La rassegna è aperta fino a metà febbraio, dando a tutti la possibilità di scoprire queste opere d’arte uniche. Una passeggiata a Campo di Brenzone è un modo speciale per celebrare il Natale, respirando tradizione e autenticità in un luogo senza tempo.