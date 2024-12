Verona addobba il Natale con la solidarietà: arriva il “Panettone Sospeso”

Solidarietà a Natale: arriva a Verona il “Panettone Sospeso” di Fondazione Ant.

Verona si prepara a celebrare il Natale anche con un’iniziativa speciale che unisce solidarietà e tradizione: il “Panettone Sospeso” di Fondazione Ant Italia Onlus.

In città, il progetto è accolto con grande entusiasmo: donare un panettone non significa solo contribuire alle attività della Delegazione Ant di Verona, ma anche regalare un momento di dolcezza a chi vive situazioni difficili. Quest’anno, i panettoni sospesi saranno destinati all’Associazione Alzheimer Verona Odv, portando un sorriso a tante famiglie che affrontano la sfida della malattia.

Cosa fa Fondazione Ant.

Da oltre 45 anni, Fondazione Ant si dedica all’assistenza sanitaria domiciliare gratuita per i malati di tumore e alla prevenzione oncologica. Medici, infermieri e psicologi lavorano fianco a fianco per garantire cure di qualità direttamente a casa dei pazienti. A Verona, la Delegazione Ant è un punto di riferimento per tante famiglie che affrontano questa delicata realtà.

Il valore del “Panettone Sospeso”.

Ispirato alla tradizione napoletana del caffè sospeso, il “Panettone Sospeso” è un gesto di solidarietà doppia. Con una sola donazione, si supporta il lavoro di Ant e si aiuta una realtà sociale locale. A Verona, questa iniziativa contribuisce a rendere le festività più dolci per chi sta attraversando momenti difficili.