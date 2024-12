Natale in Riva all’Adige: i “sapori” delle feste a Pescantina

I “sapori” delle feste si gustano a Pescantina con “Natale in Riva all’Adige”.

Dal 29 novembre al 6 gennaio, Pescantina si trasforma in un villaggio natalizio ricco di magia, sapori e divertimento con “Natale in Riva all’Adige”. La manifestazione, ospitata nella Piazza degli Alpini, offre un fitto calendario di appuntamenti enogastronomici e attività per tutti.

Padiglione dei Sapori.

Il cuore della festa è il PalaChristmas, un padiglione coperto dedicato ai sapori del territorio, dove sarà possibile gustare piatti tradizionali preparati con prodotti di qualità. Ogni settimana sarà dedicata a un tema culinario diverso, per un viaggio tra le eccellenze della cucina veronese e italiana.

Temi culinari.

Il Baldo e il suo Tartufo (5 – 8 dicembre): profumi e sapori unici delle colline locali.

(5 – 8 dicembre): profumi e sapori unici delle colline locali. I Sapori del Garda (12 – 15 dicembre): pesce e specialità del vicino Lago di Garda.

(12 – 15 dicembre): pesce e specialità del vicino Lago di Garda. Radicchio Rosso (17 – 22 dicembre): l’ortaggio simbolo dell’inverno protagonista di ricette creative.

(17 – 22 dicembre): l’ortaggio simbolo dell’inverno protagonista di ricette creative. I Piatti della Tradizione Veronese (23 dicembre – 6 gennaio): un omaggio ai sapori autentici del territorio per chiudere in bellezza le festività.

Per prenotare l’ingresso al Padiglione dei Sapori bisogna andare sul sito ufficiale dell’evento.

Pista di pattinaggio e altro.

Una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio è aperta tutti i giorni, circondata da un’area ristoro con bevande calde e snack, perfetta per riscaldarsi dopo una giornata di divertimento.

Per i più piccoli, il 26 dicembre sarà il giorno di Winter Pescalandia, un evento speciale di intrattenimento con attività pensate per le famiglie.