La Stella di Natale senza la coda montata in piazza Bra: eccola

Montata in piazza Bra la Stella di Natale, ma senza la coda.

In piazza Bra è stata montata la tradizionale Stella di Natale, ma senza la coda che scende fin dentro l’Arena di Verona. L’incidente in fase di smontaggio del 23 gennaio 2023 non lo ha infatti permesso. Non ci sono stati i fondi nè il tempo necessario per effettuare l’intervento di ricondizionamento certificato dell’intera Stella Cometa (che, lo ricordiamo, è di proprietà della Fondazione “Verona per l’Arena”) e in particolare del basamento danneggiato.

La soluzione trovata prevede quindi l’installazione in piazza Bra della sola testa della Stella, ricondizionata e debitamente certificata, e di realizzare la coda della Stella Cometa con fasci di luce generati da proiettori luminosi.

La novità di quest’anno è quindi l’aggiunta di spettacolari giochi di luce, progettati per amplificare l’effetto scenografico della stella, che già domina la piazza con la sua imponenza. Una nuova veste luminosa, che nelle intenzioni dell’amministrazione promette di rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia del centro di Verona.