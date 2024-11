A Verona il barocco fa l’amore con il Jazz: ecco il concerto “Venezia New York aller retour”

Il concerto “Venezia – New York aller retour”: la fusione del jazz di Gershwin con il barocco di Albinoni.

Sabato 30 novembre alle 21 il Teatro Fucina Machiavelli di Verona ospita una serata unica: dopo sette anni dal suo debutto con un sold-out, torna il concerto “Venezia – New York aller retour”. Al centro dello spettacolo ci sarà il dialogo tra due epoche e due stili: il barocco veneziano e il jazz newyorchese.

Da una parte, la Venezia del Settecento con i suoi rinascimenti artistici e la vivacità di compositori come Vivaldi, Marcello e Albinoni. Dall’altra, la New York del Bebop, con l’energia creativa di Gershwin, Charlie Parker e George Russell.

Protagonista di questo viaggio sonoro sarà Jesse Davis, sassofonista di fama mondiale e stella di New Orleans, accompagnato dal giovane e talentuoso ensemble Fucina Harmonica, padrone di casa della serata. Il repertorio presenterà capolavori di entrambi i mondi, sottolineando il filo conduttore che li unisce: l’improvvisazione. Come nella tradizione barocca, dove i solisti reinterpretavano i temi con variazioni personali, anche nel jazz l’esecutore dà vita a qualcosa di unico e mai ripetibile.

L’idea di Stefano Soardo, curatore del progetto, è unire questi due linguaggi musicali in modo innovativo. Così, brani come la Lullaby for Strings di Gershwin si alterneranno a una sinfonia per archi di Vivaldi. Due concerti solistici, uno di Alessandro Marcello e uno di Tommaso Albinoni, vedranno il sax di Jesse Davis sostituire gli strumenti originali, mentre il basso continuo barocco sarà reinterpretato dal pianoforte e dal contrabbasso jazz. A chiudere, due icone del jazz: Love Walked In di Gershwin e Ezz-thetic di George Russell.

Oltre al valore artistico della serata, l’evento rappresenta un omaggio a due città che, pur lontane geograficamente, condividono una storia di scambi, libertà e innovazione. Venezia, con i suoi canali e i suoi compositori, e New York, con la sua pulsante energia musicale, dimostrano come la cultura possa unire ciò che il tempo e lo spazio sembrano separare.

I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio alla biglietteria del teatro o online. I prezzi variano da 14 euro per il biglietto intero a tariffe ridotte per giovani e anziani.