No alla solitudine: a fare il pranzo di Natale si va in “prima” a Verona. Come partecipare

A scacciare la solitudine a Natale ci pensa la prima circoscrizione di Verona, con un pranzo solidale. Come partecipare.

Bando alla solitudine: un Natale speciale attende circa 200 persone nella tensostruttura del Giardino d’Estate, in viale Colombo, a Verona. Il Pranzo di Natale Solidale, organizzato da Croce Bianca Verona in collaborazione con il Bacanal del Gnoco, la Basilica di San Zeno Maggiore, il Convento di San Bernardino, il Centro di Comunità D’Azeglio e altre associazioni del territorio, offrirà un’occasione speciale per trascorrere il 25 dicembre in compagnia.

Un Natale senza solitudine.

L’iniziativa nasce per combattere la solitudine, soprattutto in una giornata carica di significati come il Natale. Luisa Ceni, assessora al Terzo Settore e alle Politiche Sociali, ha sottolineato l’importanza di questo evento. “Questo è un Natale per tutti, perché nessuno si senta solo o abbandonato. Per le persone più fragili, il 25 dicembre può essere un giorno molto difficile, e trascorrerlo in compagnia può davvero cambiare la prospettiva.”

La visita del Papà…de Gnoco.

Anche il Papà del Gnoco, figura simbolo del Bacanal, arriverà per animare la festa, mentre i pasti saranno cucinati e serviti grazie alla Protezione Civile e ai volontari delle associazioni.

Un menù speciale.

Il pranzo, preparato nella cucina da campo della Protezione Civile di Isola della Scala e servito dai volontari, prevede i piatti delle grandi occasioni: dagli antipasti al tradizionale pandoro, offerti grazie al sostegno di aziende locali come Rana, Bauli, Cantina Sociale Valpantena e altre realtà del territorio.

Tra i volontari ci sarà anche l’attrice e conduttrice Francesca Rettondini, mentre la giornata sarà allietata da musica dal vivo. È attesa anche la partecipazione del vescovo Domenico Pompili.

Come partecipare

Per partecipare al pranzo, è necessaria la prenotazione.