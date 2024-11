A Verona la campagna è “Amica”: tutto pronto per la festa dell’olio nuovo al mercato coperto

Al mercato coperto di “Campagna Amica” a Verona, al via la festa dell’olio nuovo.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre: al mercato coperto di “Campagna Amica” a Verona, al via la festa dell’olio nuovo. Un fine settimana all’insegna del gusto attende i cittadini veronesi al Mercato Coperto in Galleria Filippini. Sabato e domenica dalle 8.30 alle 13, la Festa delle Eccellenze, con protagonisti l’olio nuovo appena spremuto e i migliori prodotti agricoli biologici di stagione.

Protagonista l’olio nuovo.

Sette aziende delle zone più apprezzate della provincia offriranno assaggi e vendita diretta dell’olio extravergine d’oliva dell’annata 2024, appena uscito dai frantoi. La giornata di sabato 30 vedrà la partecipazione speciale di Roberta Ruggeri, esperta dell’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (Aipo), che guiderà i presenti in un viaggio alla scoperta dell’olio di qualità. Con un approccio pratico, Ruggeri svelerà come riconoscere le caratteristiche distintive di un buon olio e come valorizzarlo al meglio in cucina.

Laboratori e divertimento per i più piccoli.

Per i bambini, le mattinate saranno animate da Òlea, una simpatica mascotte a forma di oliva interpretata dall’imprenditrice Monica Vaccarella. Grazie a laboratori interattivi e momenti di intrattenimento, i piccoli visitatori impareranno in modo divertente e coinvolgente i segreti dell’olio extravergine: come viene prodotto, le sue proprietà nutrizionali e i benefici per la salute. I laboratori si terranno dalle 10 di entrambe le giornate.

Focus sulle eccellenze bio e sulla sostenibilità.

La festa si arricchisce con un’area dedicata al biologico e alla sostenibilità alimentare, parte di un progetto promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Gli orti didattici daranno invece l’opportunità di conoscere da vicino l’agricoltura senza sostanze chimiche. I bambini potranno cimentarsi nel rinvaso di piantine, mentre gli adulti avranno accesso a momenti formativi con imprenditori esperti di pratiche biologiche e biodinamiche.