Riqualificato il percorso naturale nel parco di Castel San Pietro

Verona, riqualificato il percorso naturale all’interno del parco di Castel San Pietro.

Gradini mancanti, staccionate piegate, terreno sconnesso: il percorso naturale all’interno del parco di Castel San Pietro a Verona fino ad una settima fa si presentava così. Oggi, terminati i lavori da parte della Direzione Strade e Giardini del Comune, il percorso è completamente riqualificato e in sicurezza, pronto per le passeggiate con vista dei numerosi veronesi e turisti che ogni giorno frequentano l’area.

Realizzato una ventina di anni fa, il percorso era ormai in evidente stato di degrado e necessitava di urgenti lavori di messa in sicurezza. L’intervento ha riguardato: la sistemazione dei circa 300 metri di sentieri e la loro pulizia, la messa in sicurezza dei tratti di percorso ammalorati e il rifacimento delle staccionate, buona parte delle quali sono state sostituite con nuovi elementi.

“Continua l’impegno dell’amministrazione per migliorare i percorsi naturali nei parchi e nelle aree verdi – afferma l’assessore ai Giardini Federico Benini-. Nel caso specifico di Castel San Pietro si tratta di un percorso in uno dei luoghi più suggestivi della città che andava assolutamente sistemato”.