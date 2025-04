Lutto nella politica veronese: morto Enzo Flego, leghista della prima ora

Enzo Flego, leghista fin dalla prima ora, è scomparso all’età di 85 anni.

Era il leghista bossiano per definizione, e ancor prima tra i fondatori della Liga Veneta: la politica veronese piange la scomparsa di Enzo Flego, morto all’età di 85 anni per l’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito.

Consigliere comunale a Verona nei primi anni Novanta, divenne parlamentare della Lega alle politiche del 1992, e fu riconfermato due anni dopo, nel 1994. Nel 2007 tornò in consiglio comunale a Verona sempre per la Lega, ma non digerì mai la svolta “nazionalista” di Salvini e nel 2018 lasciò il “suo” partito, avvicinandosi a un altro ex leghista, Flavio Tosi.

Il ricordo di Fontana.

“La scomparsa di Enzo Flego mi addolora profondamente. Esprimo ai familiari il mio sentito cordoglio e la mia vicinanza. Enzo era animato da una grande passione politica, ha ricoperto con impegno incarichi istituzionali e ha portato avanti con tenacia le sue idee. A lui mi legano tanti ricordi di gioventù e tanti momenti insieme. Lo ricordo con grande affetto”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.