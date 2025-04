Fare l’amore con il sapore, torna “Go To Veneto”: le tappe

Dal prosecco al radicchio, tutto pronto per la festa dei sapori “Go To Veneto”: le tappe.

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, torna “Go To Veneto”, la festa che celebra il meglio dei vini e dei sapori della nostra regione e del territorio di Verona. Organizzato dal Coordinamento regionale delle Strade del Vino e dei Sapori, l’evento sarà dal 1° al 4 maggio, con un programma ricco di degustazioni e visite alle cantine e aziende agricole.

Il progetto è stato presentato oggi, martedì 8 aprile, a Vinitaly, dall’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. Il vino in Veneto non è solo una bevanda, ma rappresenta una vera e propria esperienza di comunità, dove ci si ritrova insieme per gustare non solo il vino, ma anche la cultura e la storia di un territorio.

“Quest’anno l’evento raddoppia e si estende su quattro giornate, sfruttando il ponte del primo maggio, per offrire a tutti un’occasione unica di esplorare le eccellenze della nostra regione, dai vini ai prodotti tipici come il radicchio rosso di Treviso e il riso Vialone Nano”, ha chiosato Caner.

Le tappe di “Go To Veneto”.

L’evento si articolerà in quattro giornate, ognuna dedicata a un percorso specifico, tra le Strade del Vino e dei Sapori del Veneto.

1° Maggio – Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene .

. 2 Maggio – Strada del Vino Valpolicella, Strada del Soave e Strada dei Lessini Durello .

. 3 Maggio – Strada del Radicchio di Treviso e Variegato di Castelfranco e Strada del Vino dei Colli Euganei .

. 4 Maggio – Strada del Riso Vialone Nano.

In ogni tappa, cantine e aziende agricole locali apriranno le porte ai visitatori, offrendo la possibilità di degustare i loro prodotti e partecipare a visite guidate per scoprire i segreti della produzione.

Come partecipare.

Per partecipare a “Go To Veneto”, bisogna acquistare un biglietto per scegliere le giornate e le aree da visitare per le degustazioni. Maggiori informazioni, tra cui i dettagli per l’acquisto dei biglietti, saranno disponibili presto sul sito ufficiale.