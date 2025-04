Era stato condannato per violenza sessuale e stalking, reati commessi a Verona nel 2020: trovato e arrestato in Spagna.

Condannato per violenza sessuale e stalking a Verona, trovato e arrestato in Spagna: un cittadino marocchino 35enne, ricercato dal dicembre 2024, condannato con sentenza definitiva, è stato individuato e catturato in Spagna, nella città di Algeciras, luogo in cui si era rifugiato nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alla esecuzione della condanna.

L’uomo è stato individuato e arrestato dal personale della polizia spagnola, attivata dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno su segnalazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona, che gli ha notificato l’ordine di esecuzione pena in carcere emesso dalla Autorità Giudiziaria di Verona. Il 35enne, già dimorante in provincia di Verona, deve scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati di violenza sessuale, atti persecutori “stalking” e lesioni personali aggravate, commessi a Verona nei mesi di gennaio e agosto 2020.

L’arresto, come detto, è avvenuto il 16 marzo nella città di Algeciras e il 35enne è stato provvisoriamente accompagnato nelle carceri di Malaga (Spagna), per poi essere consegnato alle autorità italiane nel pomeriggio del 1 aprile presso l’aeroporto di Roma “Fiumicino” in esecuzione al Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria scaligera. L’arrestato sta scontando la pena detentiva nel carcere di Roma “Rebibbia”.