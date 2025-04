Alla vista dei carabinieri tenta la fuga, poi li aggredisce: 32enne arrestato

Arrestato un 32enne dai carabinieri di Verona per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3, i carabinieri di Verona hanno arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e per porto di armi o strumenti atti ad offendere un 32enne nigeriano.

L’uomo era stato avvistato in via Barana e, alla vista dei carabinieri, si era allontanato velocemente, buttando per terra alcuni involucri in plastica che aveva in bocca. Bloccato in via Bassetti all’angolo con via Torbido, mentre provava a nascondersi tra le auto in sosta, si scagliava con violenza contro i carabinieri provando a fuggire.

Fermato nuovamente, grazie anche all’ausilio di altri militari giunti sul posto, veniva bloccato e perquisito e addosso gli venivano trovati un coltellino con una lama di 4,5 cm. e un cavaturaccioli; per terra, probabilmente perso o buttato durante lo scontro fisico, i carabinieri trovavano una bustina in cellophane a chiusura ermetica, contenente 41 grammi circa di una sostanza bianca in polvere rivelatasi, poi, sostanza “da taglio”. Gli oggetti trovati in possesso dell’uomo sono stati sequestrati, mentre uno dei carabinieri aggrediti, visitato in ospedale, ha riportato lesioni.

Per quanto accaduto il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, veniva arrestato e, informata la Procura della Repubblica di Verona, trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di via Salvo D’Acquisto. Nella mattinata odierna, su disposizione della predetta A.G., è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Comando carabinieri per tre volte la settimana e rinviato l’udienza.