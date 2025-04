Meteo Verona: sabato primaverile, ma da domenica temperature in picchiata

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sull’ Europa settentrionale sta per generarsi un forte campo di alta pressione, quando la configurazione barica assume questa posizione è naturale vi sia una discesa di aria relativamente fredda sulla parte orientale dell’alta stessa. Colata che avrà come obiettivo principale i Balcani e non le nostre zone ma che in parte potrà interessarci con un ritorno a condizioni più fredde.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato bellissima giornata di primavera con netta prevalenza di sereno e cieli puliti. Molto caldo per il periodo, durante il giorno temperature massime in alcune zone vicine ai 23/25°, giornata da godere all’aria aperta. Venti deboli o assenti occidentali.

Per domenica cambia radicalmente il quadro, infatti giunge da est aria decisamente più fredda di natura artica. Il vento diventa forte o teso con raffiche intense e la temperatura subisce un netto e drastico calo, con valori diurni di almeno 10° inferiori al precedente. Ventilazione che rimane forte anche la sera e cielo che si presenta irregolarmente nuvoloso, prosegue il calo termico..

Tendenza.

La settimana inizia molto fredda per il periodo ma difficilmente avremo delle gelate, questo a causa della presenza di una discreta nuvolosità che per fortuna potrebbe rendere meno pericolosa l’eventuale gelata che non è del tutto esclusa a livello del suolo. Il cielo torna sereno nel corso della settimana,con graduali rialzi termici e valori in media o di poco sotto la media stessa del mese.