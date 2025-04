Donna aggredita, rapinata e violentata da due uomini nel Legnaghese

Incubo per una donna nella zona del Legnaghese; picchiata, rapinata e violentata da due uomini, è riuscita a scappare.

Una giovane donna è riuscita a fuggire da un casolare abbandonato nella zona del Legnaghese, dove era stata portata con la forza da un connazionale che l’aveva rapinata, minacciata con un coltello, brutalmente picchiata e violentata. La vittima ha subito violenza sessuale da parte dell’uomo, che avrebbe inoltre invitato un secondo aggressore ad abusare di lei. Abbandonata sul posto, la donna ha vagato fino a raggiungere una strada, dove un automobilista l’ha soccorsa allertando i carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno arrestato uno degli aggressori, un 39enne marocchino senza fissa dimora ma residente a Merlara (PD), con l’accusa di rapina, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni e porto abusivo di arma. L’uomo è stato trovato in possesso degli effetti personali della vittima, che presentava evidenti segni di violenza.

Il giudice ha convalidato l’arresto per la sola accusa di rapina, in attesa di ulteriori approfondimenti. La vittima, sotto shock e non parlando italiano, sarà ascoltata nei prossimi giorni con l’aiuto di un interprete per ricostruire l’intera vicenda, iniziata a Merlara e conclusasi nel casolare del Legnaghese.