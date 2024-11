Per chi non ha mai pensato al noleggio…è arrivato il momento di farlo

Negli ultimi anni, si sente sempre più spesso parlare di noleggio, un’alternativa al possesso estremamente conveniente e flessibile, sia per i privati che per le aziende. Una notizia estremamente positiva per il settore dell’automotive un comparto che, da troppo tempo, versa in una crisi profonda che, purtroppo, sembra quasi irreversibile.



Ma perché si parla tanto del noleggio? Cosa rende questa formula così accattivante da essere la scelta privilegiata di aziende e liberi professionisti? Beh, è presto detto.



Chi opta per il noleggio, come soluzione di mobilità alternativa all’acquisto e al possesso, può avere accesso a tutta una serie di vantaggi, a partire dall’ottimizzazione dei costi, fino alla detrazione completa della spesa, in particolare per quanto riguarda le aziende.



Questa formula, inoltre, è l’ideale per chi ha necessità di cambiare spesso il proprio veicolo, e che quindi, per motivi di lavoro, macina parecchi chilometri. All’interno della rata, infatti, sono presenti tutti i costi relativi alla manutenzione, al cambio delle gomme, e all’assistenza stradale. Inoltre, tutte quelle che sono le spese per gli adempimenti amministrativi, sono sempre incluse, insieme all’assicurazione RCA, anch’essa prevista nella quota mensile.



Insomma, chi sceglie il noleggio, viaggia davvero senza pensieri.



Anche se, in effetti, c’è una questione da dirimere, in questi casi, ed è quella relativa al vettore a cui rivolgersi, per affittare il proprio mezzo di trasporto. Perché negli ultimi anni, la crescente richiesta di veicoli a noleggio, ha portato ad una crescita esponenziale del numero delle agenzie di renting e alla nascita di marchi, più o meno credibili, che propongono questo tipo di servizio.



E per chi non ha mai preso in considerazione questo genere di opzione, può risultare oltremodo complicato scegliere un vettore che sia realmente in grado di soddisfare in toto le proprie necessità. Perché quando si parla di noleggio, è sempre meglio affidarsi a delle realtà davvero solide, pronte a garantire flessibilità, convenienza e attenzione al cliente. Per fortuna, c’è Sella Leasing, un nome che ormai è una garanzia nel settore finanziario e che, nel 2023, ha creato ABordo, il servizio di noleggio lungo termine Sella, dove è possibile sempre trovare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente, che viene guidato passo dopo passo, alla scelta del contratto più vantaggioso e conveniente, sia che si tratti di un’azienda che di un libero professionista.



Perché è vero che il noleggio è una formula assolutamente vincente, e che consente a chi la sceglie di gestire la mobilità in modo pratico e intelligente, ma tutto questo è possibile solo se ci si affida ad un brand che sia realmente solido, innovativo e in grado di guardare al futuro.



Dunque, per chi, fino a questo momento, pur avendone già sentito parlare, non ha mai pensato al noleggio, è arrivato il momento di farlo. Basta semplicemente salire ABordo!