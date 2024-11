Viaggiare in treno: i collegamenti diretti per i mercatini di Natale trentini e oltralpe.

Viaggiare in treno: ecco i collegamenti diretti per i mercatini di Natale di Trento, Bolzano o oltralpe a Innsbruck e Monaco di Baviera con i treni Db-Öbb. Tutte destinazioni da raggiungere con facilità, velocemente e comodamente.

Sono infatti cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria e la Germania senza alcun cambio. Tutti i treni transitano per Verona: da Venezia – passando per Padova – si parte alle 13.13 o alle 15.35.

Trento – dal 22 novembre al 6 gennaio 2025.

Il Mercatino di Natale di Trento è un luogo dove il sogno diventa realtà, dove il profumo di legno e di montagna si mescola al sapore dei dolci e al calore del vin brûlé. Dove il tempo si ferma e permette ai bambini e agli adulti di vivere la gioia del Natale. Situato nel cuore della città, in Piazza Fiera e in Piazza Mostra il mercatino è caratterizzato dalle casette di legno ed è un posto perfetto per tutta la famiglia.

Bolzano – dal 28 novembre al 6 gennaio 2025.

Il Mercatino di Natale di Bolzano si trova in a piazza Walther. È un’esperienza sensoriale unica grazie ai profumi di cannella, dolci e vin brulè, ai colori vivaci delle casette di legno, alle mille luci natalizie e ai canti natalizi. A pochi passi dal Duomo di Bolzano, c’è il Parco di Natale dove è possibile ammirare tanti e originali manufatti artigianali. Ma è tutta la città a trasmettere emozioni e a circondare cittadini e visitatori in un festoso abbraccio, che fa bene al cuore e alla mente.

Innsbruck – dal 15 novembre al 23 dicembre 2024.

Il mercatino di Natale del centro storico è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00. Di fronte al Tettuccio d’oro, le bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case medievali e sono una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti delle bancarelle mentre l’ensemble dei “suonatori della torre” regala momenti magici con musica natalizia tradizionale.

Monaco di Baviera – dal 25 novembre al 24 dicembre 2024.

L’appuntamento a Monaco per i mercatini di Natale è in Marienplatz. Questo mercato tradizionale affonda le sue radici nel XIV secolo ed è il più grande mercatino di oggettistica per il presepe di tutta la Germania. Dalla lanterna per la stalla ai doni dei tre Re Magi, qui si può trovare tutto il necessario per un presepe perfetto. Il primo mercato interamente dedicato al presepe si tenne, infatti, proprio a Monaco nel 1757.

Quanto costa.

I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 Euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 Euro. Informazioni e prenotazioni treni qui, o tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia. Call Center DB-ÖBB 02 6747 9578.