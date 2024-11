Verona si prepara al Natale: (mezza) Stella torna in piazza Bra: ecco come sarà quest’anno.

Verona si prepara al Natale: (mezza) stella torna in piazza Bra dove sono iniziati i lavori per riportare in scena uno dei simboli più iconici della città. Al momento, è in fase di montaggio la base dell’installazione, mentre per completare l’opera con i suggestivi fasci di luce che ne disegneranno la “coda” si attende il via libera definitivo dalla Soprintendenza.

La Stella e la città: un legame storico.

La celebre “Stella Cometa”, ideata come archiscultura, è da anni un elemento distintivo delle festività veronesi. Di proprietà della Fondazione “Verona per l’Arena”, la struttura è installata ogni anno grazie alla collaborazione con il comune di Verona, che non solo fornisce il supporto economico per il montaggio, ma ha anche garantito la concessione del suolo pubblico.

Dal 2013, l’opera è stata autorizzata come installazione permanente sotto il profilo monumentale, in virtù di un accordo tra il Ministero per i Beni Culturali, la Fondazione Arena e il Comune.

Novità 2024.

La novità di quest’anno è l’aggiunta di spettacolari giochi di luce, progettati per amplificare l’effetto scenografico della stella, che già domina la piazza con la sua imponenza. La città attende il completamento di questa nuova veste luminosa, che promette di rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia.