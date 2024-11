Ritardo di 6 ore sul volo Verona-Brindisi: passeggero rimborsato

Ritardo di 6 ore per volo Ryanair Verona-Brindisi: passeggero rimborsato con 250 euro.

Un passeggero brindisino ha ricevuto un risarcimento di 250 euro dopo aver subito un ritardo di quasi sei ore su un volo Ryanair da Verona a Brindisi. Il volo, che avrebbe dovuto atterrare alle 17:55, è giunto infatti all’aeroporto brindisino solo alle 23:40, causando notevoli disagi per lui e gli altri viaggiatori.

La vicenda risale al 4 gennaio 2023, ma solo di recente il Giudice di Pace di Verona ha emesso la sentenza che obbliga la compagnia aerea a risarcire il passeggero.

Il risarcimento è stato possibile grazie all’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004, che stabilisce che i passeggeri con un ritardo superiore alle tre ore hanno diritto a una compensazione pecuniaria, a meno che non siano presenti circostanze eccezionali, come scioperi o condizioni meteo avverse, che in questo caso non si sono verificate.

