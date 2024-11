È iniziato il Natale a San Bonifacio: le foto dell’evento

È arrivato il Natale a San Bonifacio: le foto della festa e del taglio del nastro.

San Bonifacio apre le porte al Natale: in Piazza Costituzione è stata inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, insieme alle luci natalizie e all’albero addobbato. L’evento ha quindi dato ufficialmente il via al periodo più magico dell’anno.

Con l’accensione delle luminarie, la comunità ha accolto il clima delle feste, che ha trasformato la piazza in un luogo incantato. Accanto alla pista e alle tradizionali casette natalizie, per tutto il weekend prosegue l’evento “Fogo, Castagne e Vin Brulé”, dove i visitatori possono gustare caldarroste appena preparate e sorseggiare un caldo vin brulé, in un’atmosfera di festa e convivialità.