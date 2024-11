Peschiera dedica un’aula della scuola ai poliziotti che salvarono gli ebrei dai nazifascisti

La scuola di polizia di Peschiera ricorda i poliziotti che salvarono gli ebrei dalla persecuzione dei nazifascisti.

Venerdì 29 novembre alle 11 alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda sarà dedicata un’aula ai poliziotti che salvarono gli ebrei dalla persecuzione dei nazifascisti. Sarà una cerimonia importante in cui un’aula sarà dedicata alla memoria di quattro poliziotti che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvarono decine di persone.

I protagonisti di questa storia sono il Commissario Capo Guido Masiero, il Commissario Aggiunto Antonino Gagliani Candela, il Vice Commissario Aggiunto Giuseppe Costantino e il Vice Brigadiere Felice Sena.

Secondo le ricerche dello storico veronese Olinto Domenichini, raccontate nel suo libro del 2021 “Le ricerche hanno dato esito negativo”, questi agenti della Questura di Verona, pur lavorando sotto il governo collaborazionista di Salò, trovarono il modo di sottrarre molte persone alla deportazione. Con intelligenza e coraggio, riuscirono a fare in modo che diversi cittadini ebrei non venissero rintracciati o, se identificati, fossero protetti da condizioni che impedivano la loro deportazione.

“È importante raccontare storie come questa, soprattutto in tempi segnati da guerre e divisioni,” ha detto il direttore della scuola Trevisi. “Questi uomini sono un esempio di come la giustizia e l’umanità possano vincere anche nei momenti più difficili”.