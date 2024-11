Spaccia eroina in stradone Santa Lucia, 31enne arrestato in flagranza

Un 31enne è stato arrestato per spaccio dalla polizia locale di Verona mentre cedeva una dose in stradone Santa Lucia.

Spaccio di eroina a Santa Lucia, 31enne colto sul fatto. La polizia locale di Verona ha proceduto nel pomeriggio di mercoledì a un nuovo arresto in zona Santa Lucia. Le segnalazioni dei residenti e le attività di osservazione degli agenti hanno portato all’arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti di un cittadino straniero, residente in provincia, 31enne, mentre consegnava dosi di eroina per alcuni grammi a un giovane.

Sequestrati anche circa 400 euro probabile provento di spaccio che avveniva nei pressi di un pubblico esercizio di stradone Santa Lucia. Nell’ultima settimana le unità cinofile della polizia locale hanno sequestrato quasi quattro etti di hashish tra la zona della stazione, i bastioni di circonvallazione interna e l’area di Santa Lucia. I controlli proseguiranno per rispondere alle richieste di residenti e famiglie della zona tra Golosine e Santa Lucia.