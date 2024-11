Il Giubileo a Castagnaro: dal campo emerge la nuova opera di Gambarin.

Un nuovo capolavoro di Land Art è stato realizzato da Dario Gambarin a Castagnaro in vista del Giubileo 2025. L’autore è ormai noto per le sue opere monumentali create direttamente sul terreno. L’artista ha scelto un ampio campo dove ha dato vita a una creazione che si estende su una superficie di 25 mila metri quadrati. Utilizzando trattore, aratro ed erpice rotante, Gambarin ha creato una composizione che non solo celebra il Giubileo, ma porta anche un messaggio di pace.

Il tema dell’opera si ispira al logo ufficiale del Giubileo 2025, ma con l’aggiunta della sigla “Ihs” (Gesù Salvatore degli Uomini), un riferimento alla Compagnia di Gesù e un tributo a Papa Francesco, che ha indetto il Giubileo con la bolla Spes non confundit. A completare il messaggio, la scritta “Pax”, che invoca la pace in un periodo segnato da conflitti e sofferenze.

Gambarin è noto per le sue opere precedenti, in cui ha ritratto grandi figure internazionali come Kamala Harris, Papa Francesco, Picasso. Ma anche per le sue riflessioni sui temi ecologici e storici. La sua arte, che trasforma la terra in una tela viva e dinamica, continua a suscitare ammirazione e interesse.