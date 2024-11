A Verona cento medaglie celebrative per il centenario di Maria Callas.

A Verona cento medaglie celebrative per il centenario di Maria Callas: il 2 dicembre Verona rende omaggio a Maria Callas. Questo in occasione del centenario dalla nascita della leggendaria soprano greco-americana. L’evento, parte della XI edizione del Festival Internazionale Happy Birthday Maria Callas!, inizierà con la consegna della prima delle 100 medaglie commemorative a Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena.

Le medaglie, create dall’Atelier Arte Poli su progetto di Christian Faes, sono un tributo unico alla Divina. Realizzate in bronzo argentato con un dettaglio smaltato in rosso, rappresentano simbolicamente i petali di un fiore, richiamando la passione e il coraggio che hanno caratterizzato l’arte di Maria Callas. Ogni medaglia sarà consegnata a 100 personalità e istituzioni che si sono distinte per il loro contributo all’arte, alla cultura e alla comunità.

Lunedì 2 dicembre, alle 17:30, in Sala Casarini del Due Torri Hotel, si terrà un incontro dedicato alla carriera della Callas nei teatri italiani. A guidare la conferenza sarà Stephen Hastings, uno dei maggiori esperti dell’artista. L’evento, aperto al pubblico fino a esaurimento posti, vedrà anche la partecipazione di autorità e ospiti speciali.

Accanto alle celebrazioni, sarà presentata una collezione esclusiva di Amarone dedicata al centenario, creata dalla Tommasi Family Estates in edizione limitata di 100 bottiglie. Durante la serata, i partecipanti potranno gustare eccellenze locali, tra cui la Torta “Divina” e altri prodotti tipici, in un’atmosfera che unisce arte e sapori. E per celebrare la medaglia del centenario i 100 petali rossi caramellati del Ristorante Rubiani.

Maria Callas, che debuttò all’Arena di Verona nel 1947 a soli 23 anni, ha segnato profondamente la storia del teatro musicale, rivoluzionandone il panorama con il suo talento straordinario. Verona, città simbolo della sua ascesa, continua a celebrarla come icona immortale.