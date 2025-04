Cantiere di Veronetta, lavori verso il Lungadige: cosa succede ora e come cambia la viabilità

Il cantiere di Veronetta si sposta verso il Lungadige: ecco come cambia la viabilità.

Nel cantiere di Veronetta le lavorazioni di via San Paolo, fa sapere palazzo Barbieri, “procedono senza imprevisti sul cronoprogramma condiviso con la cittadinanza dalle imprese V-Reti e Acque Veronesi”. Dopo l’apertura del tratto di via dell’Artigliere e via Timavo, domani, mercoledì 9, sarà disallestito il cantiere fino a via Scrimiari. Cantiere che, rispetto alle iniziali indicazioni che prevedevano il solo rifacimento delle linee elettriche, ha aggiunto la sistemazione della rete fognaria e il rifacimento della rete acquedottistica per un’estensione di circa 130 metri. Una lavorazione che ha permesso di rinnovare, in un’unica soluzione, la rete fognaria e quella dell’acquedotto.

“I cantieri di via XX Settembre e via S Paolo – spiega l’assessore al Coordinamento delle opere complesse e mobilità, Tommaso Ferrari – proseguono per una riqualificazione completa dei sottoservizi. Stiamo procedendo nel continuo aggiornamento e coordinamento con tutti i soggetti coinvolti al fine di procedere il più speditamente possibile con le lavorazioni e in un costante aggiornamento su eventuali modifiche. Un cantiere sul quale vogliamo continuare a tenere un aggiornamento comunicativo costante”.

Come cambia la viabilità.

Domani la viabilità fino a via Scrimiari sarà ripristinata con la circolazione che può tornare a svoltare dall’incrocio di via dell’Artigliere/via San Vitale su via San Paolo, percorrendo il tratto e potendo scegliere di girare su via Timavo in direzione zona Universitaria o in via Scrimiari direzione via Carducci. Da domani il cantiere si sposta nell’ultimo stralcio previsto e cioè da via Scrimiari al Lungadige Porta Vittoria fino a fine mese.