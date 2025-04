Ruba due bici in pieno centro a Verona e tenta la fuga: arrestato 36enne

Tentativo di furto di due biciclette in pieno centro a Verona: arrestato un 36enne, denunciato il complice.

Grazie alla segnalazione del proprietario, nella serata di lunedì in centro tra piazza Erbe e via Mazzini è stato arrestato un cittadino 36enne, resosi protagonista di tentativo di furto di due biciclette in cortile Mercato Vecchio, unitamente a un altro cittadino, poi denunciato.

I due uomini tentavano la fuga verso via Mazzini, ma una pattuglia presente per il Vinitaly dove sono stati potenziati i servizi a seguito di segnalazione di furti, inseguiva i soggetti, e li bloccava entrambi, con la collaborazione di un ufficiale della Guardia di finanza fuori servizio e alcuni passanti.

L’uomo arrestato ha reagito al fermo con calci e pugni, procurando lievi lesioni ad un agente, giudicato guaribile in sei giorni. Addosso è stato rinvenuto uno zaino contenente una patente di guida, occhiali di valore, un soprabito ed altro materiale rubati nel pomeriggio da una autovettura parcheggiata nella zona di via Marsala e di cui dovrà rispondere alla magistratura, mentre il compagno è stato denunciato. L’arresto è stato convalidato, con una condanna a 9 mesi. La pena è stata sospesa.