Cantiere di Veronetta, si lavora anche di sabato e domenica: “Ma aprire alle auto ora non si può”

Al cantiere di Veronetta, in via XX Settembre, si stringono i tempi per rispettare il cronoprogramma dei lavori.

Maxi-cantiere di via XX Settembre a Veronetta, dal prossimo mese, quando sarà completata la pratica autorizzativa, si lavorerà anche il sabato e la domenica a week end alterni, per massimizzare le giornate di lavorazione. L’impresa affidataria delle attività relative alla rete fognaria sarà infatti operativa anche durante i fine settimana, dalle 8 in poi e la domenica dalle 9, a settimane alterne. Viene inoltre anticipato l’orario di inizio delle attività alle 7 e posticipato alle 19, fermo restando che le lavorazioni non rumorose avranno inizio non prima delle ore 7,30.

La priorità assoluta resta infatti la conclusione del cantiere nei tempi programmati, e la concessione degli orari anticipati rappresenta un fattore determinante per la tempestività e l’efficienza dell’intervento, consentendo di ampliare le ore di esecuzione.

“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore alle Opere complesse e alla mobilità, Tommaso Ferrari – è di consegnare una via XX Settembre più sicura e efficiente nei tempi prestabiliti. Continueremo a monitorare l’andamento dei lavori e a aggiornare i cittadini e le cittadine sui progressi del cantiere che è strategico per la rigenerazione del quartiere Veronetta”.

I principali lavori previsti nel cantiere di Veronetta.

I principali lavori previsti nel cantiere di via XX Settembre sono quelli relativi alla sostituzione delle tubazioni esistenti della rete fognaria con nuove tubazioni di diametro maggiore, al potenziamento della captazione delle acque di piattaforma mediante la posa di circa 150 metri di griglia a bordo strada, alla realizzazione del nuovo nodo idraulico Trainotti all’incrocio tra Via XX Settembre e Vicolo Terrà. Sarà poi realizzato un nuovo tratto di condotta per allontanare le acque miste del sottobacino a nord-ovest rispetto al nodo idraulico Trainotti, sostituita la tubazione dell’acquedotto e posata la nuova polifora di media tensione.

Per l’ulteriore ottimizzazione del monitoraggio della viabilità attorno al maxi-cantiere di via XX Settembre, presto sarà installata una telecamera nella corsia preferenziale di Ponte Aleardi, in direzione via Torbido. La sorveglianza è mirata a monitorare i flussi di Traffico pubblico locale e a valutare l’eventuale futura apertura alle auto in alcune fasce orarie.

Ferrari: “Aprire una corsia alle auto non è possibile”.

La misura è finalizzata non tanto a disincentivarne l’utilizzo da parte dei veicoli privati (ciclomotori e moto esclusi), quanto a monitorare i flussi del Trasporto Pubblico locale (Tpl) in modo da poter valutare in futuro la possibile apertura alle auto in alcune fasce orarie. Azione non praticabile ora, come richiesto nella domanda di attualità del consigliere Nicolò Zavarise della Lega presentata all’amministrazione nel Consiglio Comunale di ieri sera, perché creerebbe delle criticità nell’incrocio adiacente. L’assessore alla Mobilità, Tommaso Ferrari, ha spiegato, infatti, che “istituire una doppia corsia sul ponte significherebbe creare un fenomeno di waving in via Torbido che conta su una sola corsia in direzione Porta Vescovo. Le auto sarebbero costrette a confluire nell’unica corsia disponibile, dove già transitano i bus provenienti da Ponte Aleardi e i veicoli provenienti dai due Lungadige Nicola Pasetto e Galtarossa, con conseguenti problematicità”.