Cantiere di Veronetta, una settimana dopo: bus, viabilità, punti critici

Il bilancio del maxi cantiere di via XX Settembre a Veronetta a una settimana dall’inizio del lavori: ecco quali sono i punti critici.

I lavori su via XX Settembre e San Paolo, a Veronetta, stanno procedendo come da crono programma con alcuni lievi ritardi causati dal maltempo di questi giorni. Su via XX Settembre si è effettuato il bypass della fognatura e si sta procedendo alle lavorazioni per completare il raccordo sull’incrocio di via San Paolo per liberare l’intersezione prevista nella settimana del 24 marzo.

Anche su via San Paolo i lavori stanno proseguendo e, dopo un confronto interno con VReti e Acque Veronesi, si è deciso di sfruttare l’opportunità di sostituire anche la fognatura su via San Paolo, che appartiene ad un sistema sconnesso dal principale di via XX Settembre. Queste lavorazioni miglioreranno il sistema fognario dell’intera via, sono compatibili con il crono programma generale e confermano la grande sinergia tra le aziende e il Comune nelle attività di cantiere.

Nella settimana del 24 marzo si libererà pertanto l’incrocio di via San Paolo e si ripristinerà la consueta viabilità in via San Vitale e via Trezza. Il giorno dello switch dipenderà soprattutto dalle condizioni atmosferiche dei prossimi giorni.

Cantiere di Veronetta e mobilità.

E’ palazzo Barbieri a fare il punto della situazione dopo una settimana dall’apertura del cantiere a Veronetta. “La prima settimana di deviazioni viabilistiche è stata, come previsto, la più complessa, anche a causa del maltempo che ha rappresentato un vero e proprio stress test per il sistema. Nonostante ciò, il traffico ha retto e continueremo a monitorare l’andamento nelle prossime settimane, poiché il sistema viabilistico tende a stabilizzarsi nel primo mese di applicazione delle nuove misure.

Abbiamo adottato diversi interventi per migliorare la gestione della viabilità modificando i piani semaforici in corrispondenza di ponte Aleardi, adattandoli tra mattina e pomeriggio, intervenendo su alcuni attraversamenti pedonali e lavorando in costante collaborazione con la polizia locale e la sala traffico per affrontare le criticità più rilevanti”.

I punti critici.

“Permangono alcune difficoltà su Ponte Navi e via Volta, su cui si sta lavorando per ottimizzare i piani semaforici. Un aspetto positivo è la tenuta del Trasporto pubblico locale: non solo non ha registrato ritardi dovuti alle deviazioni, ma in alcune tratte la circolazione è risultata più fluida”.

Giuseppe Mazza, presidente di Atv Verona commenta che “dal punto di vista del trasporto pubblico il primo bilancio delle modifiche viabilistiche conseguenti alla chiusura di via XX Settembre può essere considerato ampiamente positivo. I nuovi percorsi delle linee in deviazione e in particolare i nuovi tratti di corsie preferenziali individuati lungo la circonvallazione di via Torbido ed a Ponte Aleardi stanno funzionando egregiamente, e hanno finora consentito di mantenere tempi di percorrenza in linea con gli orari programmati, riducendo anzi qualche ritardo che in precedenza era cronico”.

“Anche la nuova dislocazione delle fermate su via Torbido così come nell’area di Porta Vescovo, non ha fatto segnalare disagi da parte dei viaggiatori, se non qualche criticità riscontrata il primo giorno alla fermata alternativa all’altezza dell’università per la necessità di regolare l’attraversamento pedonale sulla circonvallazione. Sarà anche opportuno valutare qualche intervento per rendere la fermata stessa più accogliente e meglio illuminata. Ovviamente continuiamo a mantenere sotto stretto monitoraggio i nuovi percorsi per capire se sia possibile introdurre ulteriori miglioramenti”.

L’incidente.

Nella giornata di giovedì c’è stata una criticità derivante dall’incidente nel sottopasso del Porto San Pancrazio.

“Un grande ringraziamento va agli uomini e alle donne della polizia locale – sottolinea l’assessore alla Mobilità e alle opere complesse, Tommaso Ferrari – che stanno gestendo la situazione sul campo, e al team della direzione mobilità, che dalla sala traffico interviene in tempo reale per migliorare le condizioni di circolazione. Verona può e deve essere una città capace di realizzare grandi opere per migliorare la qualità della vita e la competitività del territorio. I cantieri comportano inevitabili disagi, ma i benefici dureranno nel tempo. Noi ci mettiamo la faccia, ascoltiamo le osservazioni dei cittadini e affrontiamo le criticità con la determinazione di portare a termine progetti fondamentali per il futuro della città”.