Castagnaro: dal campo emerge la nuova opera di Gambarin

Castagnaro: dal campo emerge la nuova opera dell’artista veronese Gambarin.

In un campo di Castagnaro, in provincia di Verona, è emersa una nuova opera dell’artista di fama internazionale Dario Gambarin. Si tratta di un ritratto su vasta scala della candidata alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris. Quest’opera monumentale, realizzata su 27 mila metri quadrati, è stata creata esclusivamente con l’uso di un trattore e un aratro, senza l’ausilio di linee guida o strumenti tecnologici. Gambarin ha spiegato che ha scelto la Harris per alcune sue dichiarazioni recenti, che l’hanno colpito particolarmente.

Dario Gambarin è un artista veronese, celebre per le sue opere di land art, che ha sviluppato una tecnica unica, che gli permette di realizzare enormi disegni arando campi agricoli. Tra i suoi soggetti più noti, figurano ritratti di personaggi come Barack Obama, Hillary Clinton, Donald Trump e Papa Francesco, rendendo i suoi campi vere e proprie tele visibili solo dal cielo.

Questa nuova opera su Kamala Harris si inserisce in un lungo percorso artistico che lega Gambarin alla politica internazionale, utilizzando il terreno come mezzo di espressione.