Riapre il Dorian Gray e torna il caos fuori dalla discoteca di Verona.

Riapre il Dorian Gray il club di Ca’ di David a Verona, e scattano le lamentele dei residenti che denunciano nuovamente il caos notturno. Nel fine settimana, soprattutto il sabato, le strade vicine diventano palcoscenico di schiamazzi che disturbano il sonno dei vicini fino all’alba. Secondo i cittadini, chi frequenta il locale spesso fa “casino” con grida, colpi di clacson, e bestemmie.

Le autorità comunali stanno lavorando a un’ordinanza che preveda il divieto di consumo di alcolici fuori dal locale nelle notti del sabato, nelle aree indicate dai comitati dei cittadini e validate dalla polizia locale. Questo provvedimento si aggiungerebbe a iniziative già attivate, come il potenziamento della pulizia delle strade e la collaborazione con i gestori del club per cercare di contenere i disordini.