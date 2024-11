A Verona il Natale è “mondiale”: al via la mostra dei presepi alla Gran Guardia.

Anche quest’anno, Verona si accende con la magia del Natale con la nuova edizione della rassegna dedicata ai presepi, a Palazzo della Gran Guardia. Dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025, la città sarà palcoscenico di un evento che unisce tradizione, arte e cultura globale.

La mostra, alla sua 40ª edizione, si distingue per la varietà di presepi provenienti tutto il mondo. Con più di 400 rappresentazioni della Natività, create da artisti, collezionisti e artigiani di fama internazionale, l’esposizione offre uno straordinario viaggio attraverso stili, materiali e interpretazioni uniche, tutte ispirate al messaggio universale del Natale.

Questo evento, conosciuto e apprezzato a livello internazionale, non è solo una celebrazione del Natale ma anche un’occasione per promuovere valori come la pace e l’unione tra i popoli. La rassegna dei presepi di Verona è infatti riconosciuta per la sua capacità di abbattere barriere culturali e unire le persone attraverso il linguaggio universale dell’arte e della spiritualità.

Il palazzo della Gran Guardia si conferma luogo ideale per questa esposizione, che ogni anno attira migliaia di visitatori. La mostra è aperta tutti i giorni fino al 19 gennaio 2025, per riscoprire il Natale attraverso la bellezza e la creatività.