Posti letto all’ospedale di Bussolengo: “Tradite le promesse del 2019”.

La questione dei posti letto all’ospedale di Bussolengo torna al centro del dibattito politico: “Tradite le promesse del 2019”. La consigliera regionale del Pd Anna Maria Bigon denuncia il mancato rispetto delle promesse contenute nelle schede ospedaliere approvate nel 2019, che prevedevano 50 posti in Area medica, 25 in Area chirurgica, 50 in Area riabilitativa, 14 per l’Unità Riabilitativa Territoriale (URT) e 24 per l’Ospedale di Comunità.

“A cinque anni di distanza – spiega Bigon – molti di questi posti non sono stati attivati. Ora ci viene detto che l’attuazione arriverà solo con la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, prevista per giugno 2026. Ma con quale personale, visto che già oggi mancano operatori, il personale va in pensione e aumentano le dimissioni volontarie?”

Bigon critica duramente l’approccio della Regione: “Non solo i reparti promessi restano inattivi, ma non c’è alcun piano per il potenziamento del Pronto Soccorso e dei laboratori, dislocati altrove”. La consigliera chiede un intervento immediato per attivare risorse, potenziare i servizi e assumere personale: “La Regione continua a dire che manca personale, ma non propone soluzioni. È una scelta politica che penalizza i cittadini”.