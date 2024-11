Lastre di marmo in strada, traffico in tilt sulla statale 12

Traffico in tilt sulla statale 12, camion perde lastre di marmo.

Traffico in tilt nella mattinata di oggi, mercoledì 20, sulla statale 12, dopo che un camion ha perso alcune lastre di marmo che trasportava. E’ successo intorno alle 9, nei pressi della rotonda vicino al supermercato Rossetto.

Il camion, che procedeva in direzione di Trento, ha probabilmente affrontato male la curva, e alcune lastre di marmo sono finite in strada. Inevitabili i disagi per il traffico e le lunghe code tra Domegliara e Pescantina.