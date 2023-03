Posti letto inutilizzati all’ospedale di Bussolengo: “Chiediamo risposte”

Ospedale di Bussolengo, l’appello dei consiglieri Bigon e Zanoni: “Quando verranno attivati i posti letto stabiliti dalle schede ospedaliere?”.

Posti letto inutilizzati all’ospedale Orlandi di Bussolengo: con un’interrogazione all’assessore alla sanità i consiglieri regionali del Pd Veneto, Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni chiedono “quando sarà data piena attuazione alle schede ospedaliere del Piano socio sanitario 2019-2023 per garantire la totale attivazione dei posti previsti”.

I due esponenti dem evidenziano che “per Bussolengo sono stati previsti 125 posti letto così suddivisi: 50 area medica, 25 area chirurgica, 50 area riabilitativa ed altri 14 per l’Unità riabilitativa territoriale e 24 destinati all’ospedale di comunità. Ma a distanza di ormai 4 anni dall’approvazione delle schede non sono ancora stati attivati molti dei servizi messi sulla carta: nell’area riabilitativa mancano ancora 40 posti letto dei 50 previsti e che si sarebbero dovuti attivare entro il 31 ottobre 2020. Nella medicina generale ne mancano 10 rispetto ai 25 previsti. I 24 posti dell’ospedale di comunità non sono ancora occupati, nonostante il reparto sia pronto con il potenziamento dell’impianto di ossigeno. Quello di Bussolengo è in assoluto l’ospedale dove la programmazione sanitaria è stata maggiormente tradita”.

“Infine – concludono – ricordiamo che era stato presentato dal gruppo Pd un ordine del giorno, approvato all’unanimità nel dicembre 2021, che impegnava la giunta regionale a dare piena e immediata attuazione a quanto previsto. Ma da allora è buio pesto”.