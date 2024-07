Piazzetta Bra Molinari pronta a cambiare volto: ecco come diventerà

Centralissima e con uno degli affacci più belli e suggestivi su Castel San Pietro lungo l’argine opposto del fiume Adige, la piazzetta Bra’ Molinari si presenta oggi più come un parcheggio che uno spazio pedonale sicuro a disposizione di cittadini e turisti. Per questo da parte dell’Amministrazione, su proposta dell’assessore al Giardini Federico Benini, è stata valutata la necessità di una sua riqualificazione, che ne amplia gli spazi pedonali e il verde, generando un’area unica allargata.

“La piazza si presenta attualmente con una conformazione sezionata tra piccoli spazi pedonali, parcheggio ed aiuole alberate. Si punta a riunirla in una unica area pedonale complanare da utilizzare per il passeggio e la sosta in modo sicuro e gradevole – spiega l’assessore Benini –, valorizzando un luogo molto apprezzato da cittadini e turisti per la vista che regala su Castel San Pietro, lungo l’argine opposto del fiume Adige”.

“È evidente che il sito andava sistemato con cura, visto che si tratta di uno degli scorci più belli e caratteristici della nostra città – spiega il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai –. Dopo la riqualificazione avremo così un percorso storico-artistico ideale per i turisti e per i cittadini che vogliano passeggiare da Sottoriva, attraverso questa piazza, per poi arrivare a ponte Pietra e attraversandolo, salire con la funicolare a Castel San Pietro”.

L’intervento, approvato dalla Circoscrizione 1^ e in fase di acquisizione dei pareri necessari per il definitivo via libera da parte della Giunta, avrà un costo complessivo di 400 mila euro e prevede di mantenere inalterato l’attuale marciapiede ad est, che presenta un pavimentato in pietra di prun lungo l’argine dell’Adige con le piantumazioni e le sedute in pietra, e di ampliare le restanti aree alberate.

Le tre alberature a nord della piazza verranno ricomprese in aiuole seminate a verde e piantumate con arbusti fioriti.

La nuova piazza sarà inoltre arredata con sedute che seguiranno il perimetro delle aiuole e daranno la possibilità di sostare per ammirare il complesso di Castel San Pietro.