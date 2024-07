Tragico frontale tra auto e camion dei rifiuti: morte due persone

Incidente questa mattina a Pescantina.

Questa mattina, 27 Luglio, alle ore 06.30 i vigili dei fuoco sono intervenuti sulla SS 12, Via Ospedaletto, nel comune di Pescantina per un incidente stradale. Un’autovettura si e scontrata frontalmente con un camion della nettezza urbana.

Purtroppo i due occupanti della vettura, un 25enne ed una 45enne, hanno perso la vita nello scontro. Ferito lievemente l’autista del mezzo pesante, che dopo l’impatto ha terminato la sua corsa nel vicino vigneto.

I vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un mezzo e 5 unità, hanno lavorato utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalle lamiere contorte i corpi delle due persone. Sul posto personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Durante le operazioni di soccorso, che si sono concluse intorno alle ore 08.00, la strada è stata completamente chiusa al traffico, carabinieri della locale stazione per le indagini sulla dinamica.