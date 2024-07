Anziano scomparso da Cerro Veronese, l’ultimo avvistamento sull’autobus

Manca dalla sua casa casa dallo scorso 19 luglio Alfio Busato, 90enne scomparso senza lasciare traccia. L’ultimo avvistamento lo stesso giorno quando l’autista di un bus che copre la tratta Cerro-Verona ha riferito di aver visto Busato salire a bordo. Giunto alla stazione di Porta Nuova, l’anziano gli avrebbe chiesto indicazioni per un hotel vicino al Camuzzoni.

La scomparsa

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’anziano, che vive da solo: dopo qualche giorno che non lo vedevano hanno denunciato la scomparsa alla caserma dei carabinieri di Bosco Chiesanuova. I militari, giunti nella sua abitazione, hanno trovato tutto in ordine, ad eccezione del biglietto dove l’anziano aveva scritto che andava a farsi ricoverare in ospedale

Dopo aver contattato la figlia dell’anziano, che vive in Belgio, sono iniziate le ricerche. I carabinieri hanno chiamato tutti gli ospedali di Verona e provincia, senza trovare traccia del ricovero di Busato. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere della stazione di Porta Nuova. Ora, frame dopo frame, cercano di individuare ulteriori tracce di Busato.

L’appello dell’Associazione Penelope

L’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, ha diramato un appello pubblico, riportando la segnalazione della possibile presenza di Busato nella stazione Porta Nuova.