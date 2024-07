Estate a Legnago: i Neri per caso alla Fondazione Fioroni

Estate a Legnago il concerto dei “Neri per caso” alla Fondazione Fioroni.

Il concerto dei Neri per Caso, gruppo vocale famoso per le loro esibizioni “a cappella”, è uno degli eventi di punta della rassegna “Estate al Fioroni”. Fondato a Salerno nel 1991 e scoperto dal produttore Claudio Mattone, il gruppo ha venduto oltre mezzo milione di copie in Italia. Inoltre ha collaborato con artisti di grande calibro come Pino Daniele, Giorgia e Lucio Dalla.

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte nel 1995, hanno cavalcato l’onda di 30 anni di successi. Per la prima volta, i Neri per Caso si esibiranno a Legnago, domenica 28 luglio alle ore 21.30 nel Cortile del Centro Ambientale Archeologico. L’evento è curato da Alessandro Rinaldi.

Questo concerto si inserisce nel programma della rassegna “Estate al Fioroni”, organizzata dalla Fondazione Fioroni con il supporto dell’amministrazione comunale di Legnago. La manifestazione è iniziata a giugno e si concluderà in settembre. Una serie di eventi ideati dal direttore Federico Melotto e dal presidente Luigi Tin, ai giardini della Casa Museo di via G. Matteotti e del Centro Ambientale Archeologico di via E. Fermi.

In caso di maltempo, il concerto sarà spostato al Teatro Salus di via Marsala 7, Legnago. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3478695087 o inviare una email a museo@fondazione-fioroni.it. L’ingresso è gratuito.