Verona, insulto choc al monumento dei caduti: la risposta

VeronAzione contro i vandali: la risposta all’offesa sul cippo dei carristi.

Il cippo commemorativo dedicato ai carristi caduti dell’Esercito Italiano, in lungadige Capuleti a Verona, è stato imbrattato con una frase offensiva. Sulla pietra in memoria dei militari è apparsa la scritta “[Ai caduti] di sto c…”, tracciata da ignoti. A intervenire per ripulire il monumento è stata l’associazione VeronAzione.

“Quando ci è stata segnalata la vergognosa frase con la quale era stato imbrattato il cippo ci siamo adoperati immediatamente – comunica l’associazione in una nota – per ripulire e ridare al monumento la sua giusta dignità“.

L’attacco alle istituzioni.

Il gesto, definito come un atto di disprezzo verso la memoria dei militari caduti, è stato fortemente condannato dall’associazione. Non è mancata una critica all’inerzia istituzionale: “Quello che più ci fa pensare però – continua la nota – è l’assenza ingiustificata delle istituzioni, che hanno ritenuto di poter lasciare tranquillamente un monumento di tale caratura così vandalizzato, senza provvedere a rimuovere la frase insultante“.