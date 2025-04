Università di Verona sotto la lente del ministero: “Tra le migliori in Italia”

Dopo la valutazione periodica da parte dell’Agenzia di valutazione, l’università di Verona “tra le migliori in Italia”.

Sono stati resi noti all’università di Verona, in questi giorni, i risultati della valutazione periodica da parte dell’’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, Anvur, l’ente pubblico vigilato dal Mur.

Una commissione di esperti per la valutazione nominata da Anvur e composta da docenti e studenti, il 18 e 29 novembre aveva effettuato una visita in ateneo, preceduta da altre visite a distanza. Presi sotto esame l’Ateneo, tre dipartimenti, tre corsi di dottorato, nove corsi di studio, tutti selezionati da Anvur, compreso un focus sul corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

“L’università di Verona – afferma il magnifico rettore Pier Francesco Nocini – ha superato a pieni voti la visita di accreditamento periodico dell’Anvur, con un punteggio che ci colloca ai vertici nel ranking dei migliori atenei valutati a oggi, un risultato che il nostro ateneo non aveva mai raggiunto prima.

Su 23 voci prese in esame, l’ateneo si è aggiudicato ben 10 “pienamente soddisfacente”, il massimo risultato possibile che corrisponde all’eccellenza e 11 “soddisfacente”, che avvalorano la bontà del lavoro fatto confermando, anche al banco di prova del Ministero, la qualità del nostro ateneo. Mi congratulo con le colleghe e i colleghi, il personale tecnico e amministrativo, coordinato dal direttore generale Federico Gallo e con le studentesse e gli studenti coinvolti nella visita, che hanno lavorato per presentare le attività svolte dalla nostra università”.