Jalen Cannon è un nuovo giocatore della Tezenis Verona: ecco chi è.

Scaligera Basket comunica di aver raggiunto un accordo annuale con l’atleta Jalen Cannon: ora è un nuovo giocatore della Tezenis Verona. Ala/centro, Cannon è alto 198 centimetri per 104 kg di peso. È nato il 5 maggio 1993 ad Allentown in Pennsylvania. Approda a Verona dopo una lunga esperienza in Italia dove ha vinto il campionato di Serie A2 con la Bertram Tortona nel 2021 e con la Vanoli Cremona nel 2023.

Carriera.

Cannon inizia la sua carriera cestistica alla William Allen High School nella sua città natale con cui vince il campionato di distretto. Qui si mette in luce ottenendo una borsa di studio al San Francis College a Brooklyn Heights, New York. In quattro stagioni con la maglia dei Terriers diventa il primo giocatore nella storia di San Francis e il secondo in tutta la Northeast Conference. Conclude il percorso universitario con oltre 1500 punti e 1000 rimbalzi.