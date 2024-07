A Pressana la Festa del prosciutto veneto: il programma

A Pressana è tutto pronto per la Festa del prosciutto veneto: il programma.

A Pressana è tutto pronto per la Festa del prosciutto veneto: ecco tutto il programma della tre giorni grazie a sei volontari della Pro Loco. Questi dopo una stimolante esperienza in Val d’Aosta, e insieme alla cittadinanza sono in procinto di celebrare la Festa del Prosciutto Crudo Veneto. L’evento inizia oggi, venerdì 26 luglio, e continua fino a domenica 28.

Di recente, i volontari hanno partecipato alla storica festa del Jambon de Bosses a San Rhemy en Boses, al confine con la Svizzera, che ha accolto per la prima volta altri marchi di prosciutto di qualità come il crudo di Pressana.

Programma.

La festa si svolgerà a Villa Cainaqua a Caselle di Pressana. L’apertura ufficiale è prevista per le 19 di oggi, venerdì, con i saluti del sindaco Stefano Marzotto. A seguire, alle 19:30, ci sarà la cerimonia di consegna della medaglia d’oro Ezio Rizzato ai bimbi della 5a elementare. E ancora le borse di studio a studenti meritevoli. Seguirà il riconoscimento “Pressana Stars”. Alle 20:30 la cena “sotto le stelle” su prenotazione per 200 persone sarà accompagnata dalla musica degli SP6.

Sabato 27 luglio, alle 19, aprirà lo stand gastronomico dedicato allo gnocco fritto con il crudo veneto DOP. La serata proseguirà alle 20:30 con una sfilata di moda e un dj set.

Domenica 28 luglio, ci saranno una mostra di pittura all’aperto e una mostra fotografica organizzata dai giovani di Pressana per il progetto Estro. Questo progetto, finanziato dalla Fondazione Cariverona e da 16 comuni dell’est veronese, capofila San Bonifacio, mira a incentivare i giovani a realizzare le proprie idee offrendo loro supporto economico. Gli stand gastronomici saranno aperti a pranzo e a cena, con intrattenimento di musica country.