La piccola Valentina di Pescantina in finale nel prestigioso premio Mia Martini.

Valentina Roso, giovane cantante di Pescantina, ha raggiunto la finale del “Premio Mia Martini” dopo aver stupito il pubblico di The Voice Kids 2. Qui ha incantato il pubblico e la giuria con “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti. A soli 10 anni, Valentina che sogna di diventare veterinaria, ha dimostrato il suo talento canoro arrivando tra i 37 artisti baby selezionati per competere a uno dei 25 posti disponibili nella fase finale di questo prestigioso premio dedicato a Mia Martini. Questo è stato istituito nel 1995 a Bagnara Calabra in onore della celebre cantante e per volontà di un suo caro amico.

Valentina gareggerà nella categoria “Una voce per Mimì,” riservata ai giovani cantanti tra i 6 e i 13 anni, esibendosi con “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. Per avanzare, ha bisogno di sostegno attraverso il televoto, disponibile sul sito www.premiomiamartini.it/roso. È possibile esprimere i voti fino a martedì 30 luglio alle 16. Sullo stesso sito è possibile ascoltare la sua performance. Se Valentina raccoglierà abbastanza voti, accederà alla finale di settembre a Bagnara Calabra.