Scontro tra due auto, 44enne veronese muore in ospedale

Scontro tra due auto, 44enne veronese muore all’ospedale di Vicenza.

Nel grave scontro frontale avvenuto mercoledì 24 luglio intorno alle 21 a Tavernelle di Altavilla Vicentina, muore un veronese: Angelo Autorino. Si tratta di un uomo di 44 anni di origini campane da poco residente all’Apo di Villafranca.

La collisione ha coinvolto una Fiat Punto, guidata dallo stesso Autorino, e una Volkswagen T-Roc con a bordo due cittadini dello Sri Lanka. L’incidente mortale è avvenuto sulla strada regionale Padana Superiore, presumibilmente causato da un sorpasso imprudente tentato dalla vittima.

I passeggeri della Volkswagen, e il veronese in gravissime condizioni, sono stati trasportati all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Mentre la coppia non risulta essere in pericolo di vita, per Autorino non c’è stato nulla da fare.

Purtroppo, le ferite del 44enne erano troppo gravi, e nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, l’uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva. I vigili del fuoco sono stati chiamati per estrarre i corpi dalle auto incidentate.